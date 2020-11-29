На базе итальянского клуба "Рома" нашли десятки снарядов времен войны

На тренировочной базе итальянского футбольного клуба "Рома" нашли 20 снарядов времен Второй мировой войны.

На тренировочной базе итальянского футбольного клуба "Рома" нашли 20 снарядов времен Второй мировой войны.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице команды в Twitter .

"Большое спасибо итальянской армии и их отряду саперов, которые успешно убрали с нашей базы в Тригории снаряды времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Боеприпасы были обнаружены в месте, где клуб собирался делать новые тренировочные поля.