На базе итальянского клуба "Рома" нашли десятки снарядов времен войны

На тренировочной базе итальянского футбольного клуба "Рома" нашли 20 снарядов времен Второй мировой войны.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице команды в Twitter.
"Большое спасибо итальянской армии и их отряду саперов, которые успешно убрали с нашей базы в Тригории снаряды времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении.
Боеприпасы были обнаружены в месте, где клуб собирался делать новые тренировочные поля.
Grazie agli artificieri dell'@Esercito per l'operazione di bonifica degli ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale effettuata in questi giorni nel centro sportivo di Trigoria #ASRomapic.twitter.com/2Cx6zKl9fn