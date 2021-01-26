О нас
Report Georgia
Аудио новости

Мимо Земли пролетят три крупных астероида

Мимо Земли пролетят три крупных астероида Несколько астероидов размером до 100 метров пролетят мимо Земли до конца недели.
Это интересно
26 января 2021 г. 19:34
Мимо Земли пролетят три крупных астероида

Несколько астероидов размером до 100 метров пролетят мимо Земли до конца недели.

Как передает Report, об этом сообщает Центр изучения околоземных объектов НАСА.

Согласно информации, представленной центром, 28 января на расстоянии, равном 5,5 дистанциям от Земли до Луны (примерно 2,2 миллиона километров), мимо нашей планеты пролетит астероид 2021 BZ. Его размеры оцениваются от 29 до 65 метров, он должен приблизиться на минимальное расстояние к Земле.

Более крупный астероид 2021 AG7 (от 47 до 110 метров) промчится мимо Земли в пятницу. Его от нас будет отделять расстояние, в 11 раз превышающее путь до Луны. На еще большем удалении от Земли в этот же день пролетит астероид поменьше - 2021 AF7 размерами от 24 до 53 метров.

Еще два астероида - 2021 AL и 2021 BD3, уже пролетели во вторник мимо Земли на расстоянии порядка 10 расстояний до Луны.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

Женщина выиграла в лотерею $60 млн благодаря вещему сну мужа
Женщина выиграла в лотерею $60 млн благодаря вещему сну мужа
26 января 2021 г. 04:21
Умер номинант на премию Оскар
Умер номинант на премию "Оскар"
24 января 2021 г. 18:17
В США участник лотереи выиграл 1 млрд долларов
В США участник лотереи выиграл 1 млрд долларов
23 января 2021 г. 12:36
В Аргентине ученые нашли останки самого большого динозавра
В Аргентине ученые нашли останки самого большого динозавра
23 января 2021 г. 10:24
Отец отказался от прав на ребенка из-за его имени
Отец отказался от прав на ребенка из-за его имени
18 января 2021 г. 03:52
В Нью-Йорке сожгли исторический Дом Хэллоуина
В Нью-Йорке сожгли исторический "Дом Хэллоуина"
17 января 2021 г. 10:17
Собака Байдена пройдет процедуру индогурации
ФотоСобака Байдена пройдет процедуру "индогурации"
17 января 2021 г. 09:50
Ученые рассказали, как распознать лжеца по жестам
Ученые рассказали, как распознать лжеца по жестам
17 января 2021 г. 09:32
Ключ от комнаты, в которой умер Наполеон, продан за $112 тысяч
Ключ от комнаты, в которой умер Наполеон, продан за $112 тысяч
15 января 2021 г. 01:24
Ученые предупредили об угрозе нового ледникового периода
Ученые предупредили об угрозе нового ледникового периода
14 января 2021 г. 07:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi