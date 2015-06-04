​Ливни затопили дом президента Никарагуа

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Дом президента Никарагуа Даниэля Ортеги оказался в числе 2 тыс. строений, затопленных в результате мощных ливней в Никарагуа. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в правительстве этой центральноамериканской страны.

По словам представителя правительства Никарагуа, супруги президента Росарио Мурильо, вода в доме была по щиколотку, ее вычерпывали совками и ведрами, в этом деле домочадцам главы государства помогали военные и полицейские.

Мурильо сообщила, что от сильных дождей пострадало имущество более чем 10 тыс. человек, затоплены девять больниц, пациенты которых были эвакуированы.