Легенда "Реала" рассказал, что чувствовал во время инфаркта

Бывший вратарь мадридского "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс рассказал, что чувствовал во время сердечного приступа. Голкипер перенес инфаркт в мае 2019 года, тогда он защищал цвета "Порту".

Бывший вратарь мадридского "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс рассказал, что чувствовал во время сердечного приступа. Голкипер перенес инфаркт в мае 2019 года, тогда он защищал цвета "Порту".

Как передает Report, Касильясу стало плохо прямо во время тренировки, он был доставлен в больницу, где находился в течение пяти дней. Через два месяца он вернулся на поле, однако сердечный приступ все же вынудил его в скором времени завершить карьеру.

"Есть ощущение в полсекунды, когда вы делаете глоток воздуха, и он отличается на вкус", - цитирует Касильяса Mirror .

Голкипер рассказал, что почувствовал нехватку воздуха, но сначала подумал, что речь может идти об обычной аллергии. Но затем, когда он подошел к тренеру вратарей, он почувствовал, что его грудь начинает сжиматься.

"Я сказал ему: "Роберто, дай мне сахару или чего-нибудь еще, потому что я чувствую себя неправильно и не знаю, что со мной не так", - вспомнил Касильяс.

Он отметил, что инфаркт по ощущениям был похож на ситуацию с человеком, который находится в бассейне, захотел выбраться, но не смог.

Касильяс начал свою карьеру в мадридском "Реале". Он дебютировал в составе королевского клуба 12 сентября 1999 года в игре против "Атлетика".

Вратарь провел за мадридцев 683 матча. В составе "Реала" Икер становился пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным обладателем Суперкубка Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, а также обладателем Межконтинентального кубка.

В составе испанской сборной в 2010 году он выиграл чемпионат мира, а также дважды побеждал на чемпионатах Европы - в 2008 и 2012 годах.