Купленный в Техасе за 35 долларов бюст оказался артефактом из древнего Рима

Мраморный бюст, который жительница Техаса купила примерно за 35 долларов в магазине Goodwill, выставили в музее Сан-Антонио после того, как эксперты определили, что это многовековая скульптура, пропавшая из Германии во времена Второй мировой войны.

Мраморный бюст, который жительница Техаса купила примерно за 35 долларов в магазине Goodwill, выставили в музее Сан-Антонио после того, как эксперты определили, что это многовековая скульптура, пропавшая из Германии во времена Второй мировой войны.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

Бюст, который коллекционер Лора Янг нашла в магазине Goodwill в 2018 году, когда-то принадлежал коллекции короля Людвига I Баварского. Произведение искусства временно выставляет Художественный музей Сан-Антонио, который, пока оно не будет возвращено в Германию в следующем году.

Древнеримский бюст датируется первым веком до н.э. или первым веком н.э., и историки полагают, что на нем может быть изображен сын Помпея Великого, который потерпел поражение в гражданской войне от Юлия Цезаря, сообщили в музее. В последний раз скульптуру видели в Ашаффенбурге, Германия, и эксперты полагают, что американский солдат забрал скульптуру и привез ее в Соединенные Штаты.