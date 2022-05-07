О нас
Аудио новости

Купленный в Техасе за 35 долларов бюст оказался артефактом из древнего Рима

Купленный в Техасе за 35 долларов бюст оказался артефактом из древнего Рима Мраморный бюст, который жительница Техаса купила примерно за 35 долларов в магазине Goodwill, выставили в музее Сан-Антонио после того, как эксперты определили, что это многовековая скульптура, пропавшая из Германии во времена Второй мировой войны.
Это интересно
7 мая 2022 г. 10:35
Купленный в Техасе за 35 долларов бюст оказался артефактом из древнего Рима

Мраморный бюст, который жительница Техаса купила примерно за 35 долларов в магазине Goodwill, выставили в музее Сан-Антонио после того, как эксперты определили, что это многовековая скульптура, пропавшая из Германии во времена Второй мировой войны.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

Бюст, который коллекционер Лора Янг нашла в магазине Goodwill в 2018 году, когда-то принадлежал коллекции короля Людвига I Баварского. Произведение искусства временно выставляет Художественный музей Сан-Антонио, который, пока оно не будет возвращено в Германию в следующем году.

Древнеримский бюст датируется первым веком до н.э. или первым веком н.э., и историки полагают, что на нем может быть изображен сын Помпея Великого, который потерпел поражение в гражданской войне от Юлия Цезаря, сообщили в музее. В последний раз скульптуру видели в Ашаффенбурге, Германия, и эксперты полагают, что американский солдат забрал скульптуру и привез ее в Соединенные Штаты.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Goodwill find in Texas turns out to be ancient Roman bust

Экслюзивные новости

Консул: В Актау откроется филиал Торгового дома Азербайджана
Консул: В Актау откроется филиал Торгового дома Азербайджана
6 мая 2022 г. 14:30
Чернобыль – освобожденный, но заминированный
ФотоЧернобыль – освобожденный, но заминированный
6 мая 2022 г. 13:05
Анар Керимов: Госдеп США поддерживает восстановление освобожденных территорий
Анар Керимов: Госдеп США поддерживает восстановление освобожденных территорий
6 мая 2022 г. 08:24
Анар Керимов: Многие страны-члены ООН открыто выразили поддержку Азербайджану
Анар Керимов: Многие страны-члены ООН открыто выразили поддержку Азербайджану
5 мая 2022 г. 23:52
Расим Балаев выдвинут на пост председателя Союза кинематографистов Азербайджана
Расим Балаев выдвинут на пост председателя Союза кинематографистов Азербайджана
5 мая 2022 г. 15:33
Фестиваль Харыбюльбюль планируется провести в Шуше 12-14 мая
Фестиваль "Харыбюльбюль" планируется провести в Шуше 12-14 мая
4 мая 2022 г. 12:13
Глава региона: Украина контролирует 50 процентов Донецкой области
ФотоГлава региона: Украина контролирует 50 процентов Донецкой области
2 мая 2022 г. 16:00
Офицер ВСУ: Нас пытаются взять в окружение, но не получается
Офицер ВСУ: Нас пытаются взять в окружение, но не получается
30 апреля 2022 г. 13:10
Готовится законопроект об изменении полномочий МЧС
Готовится законопроект об изменении полномочий МЧС
30 апреля 2022 г. 10:02
Доступ к ЮГК сделает Болгарию независимой в вопросе поставок природного газа
Доступ к ЮГК сделает Болгарию независимой в вопросе поставок природного газа
29 апреля 2022 г. 21:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi