О нас

Грузовой корабль Cargo Dragon стартовал с космодрома во Флориде

Грузовой корабль Cargo Dragon стартовал с космодрома во Флориде Американская компания SpaceX запустила в понедельник ракету-носитель с грузовым кораблем Cargo Dragon с целью пополнения запасов на Международной космической станции (МКС) в рамках 28-й коммерческой миссии по доставке грузов на орбиту.
Это интересно
5 июня 2023 г. 21:00
Грузовой корабль Cargo Dragon стартовал с космодрома во Флориде

Американская компания SpaceX запустила сегодня ракету-носитель с грузовым кораблем Cargo Dragon с целью пополнения запасов на Международной космической станции (МКС) в рамках 28-й коммерческой миссии по доставке грузов на орбиту.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Старт ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома в Космическом центре Кеннеди во Флориде состоялся в 11:47 по времени восточного побережья США. Ожидается, что стыковка корабля с МКС состоится 6 июня. Корабль должен доставить на орбитальную станцию около 2,8 т грузов, в том числе продовольствие, оборудование и материалы для проведения научных экспериментов.

Запуск Cargo Dragon должен был изначально состояться 3 июня, но дважды откладывался из-за неблагоприятных погодных условий.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Папа Римский Франциск направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
Папа Римский Франциск направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
5 июня 2023 г. 21:24
Утверждена Госпрограмма социально-экономического развития Нахчывана на 2023-2027 годы
Утверждена Госпрограмма социально-экономического развития Нахчывана на 2023-2027 годы
5 июня 2023 г. 20:33
Эрдоган вступил в должность президента Турецкой Республики
ФотоЭрдоган вступил в должность президента Турецкой Республики
3 июня 2023 г. 16:21
Эльдар Самедов: Есть данные о наличии и других массовых захоронений в Шуше
Эльдар Самедов: Есть данные о наличии и других массовых захоронений в Шуше
3 июня 2023 г. 14:25
МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок в Иран
МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок в Иран
3 июня 2023 г. 12:42
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Ходжалы, Шуше, Ходжавенде и Кяльбаджаре
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Ходжалы, Шуше, Ходжавенде и Кяльбаджаре
3 июня 2023 г. 11:23
В Кишиневе состоялась встреча президентов Азербайджана и Молдовы
ФотоВ Кишиневе состоялась встреча президентов Азербайджана и Молдовы
31 мая 2023 г. 23:05
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам Бакинской энергетической недели
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам "Бакинской энергетической недели"
31 мая 2023 г. 16:00
Завершился официальный визит президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан
Завершился официальный визит президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан
31 мая 2023 г. 14:53
Байден: Азербайджан и США выстроили прочное партнерство
Байден: Азербайджан и США выстроили прочное партнерство
31 мая 2023 г. 14:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi