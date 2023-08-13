Китай разрабатывает первого массового человекоподобного робота с ИИ

Китайская компания Fourier Intelligence представила робота-гуманоида GR-1 на Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) в Шанхае в конце июля.

Как передает Report , об этом сообщила гонконгская газета Southern China Morning Post (SCMP).

Компания планирует начать массовое производство робота к концу 2023 года и к 2024 году поставить на рынок "тысячи единиц".

Робот-гуманоид GR-1 способен двигаться на двух ногах со скоростью 5 км/ч и нести груз до 50 кг. Работа над ним велась с 2019 года. В 2022 года разработчики смогли поставить робота на две ноги и заставить его ходить.

"Когда мы впервые увидели, как он стоит, отвязан и ходит сам по себе, это стало большим воодушевлением для всех наших инженеров. Это было похоже на воспитание новорожденного ребенка", - сказал SCMP Алекс Гу, основатель и исполнительный директор Fourier.

По его словам, роботы-гуманоиды Fourier Intelligence могут использоваться для ухода за пожилыми людьми, в образовательных целях и для приемов гостей.

Опрошенные SCMP эксперты отметили, что компании-разработчики гуманоидных роботов сталкиваются со сложностями в их реализации на потребительским рынке. Такие роботы в основном используются в лабораториях и могут стоить сотни тысяч долларов.