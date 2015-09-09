Царствование королевы Елизаветы II стало самым продолжительным в истории Великобритании

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ На протяжении всех 63-х лет правления Елизаветы II британская монархия оставалась "островком стабильности в постоянно меняющемся мире".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в поздравительном послании премьер-министр Дэвида Кэмерона королеве, которая 9 сентября установила абсолютный рекорд по продолжительности пребывания на троне среди всех британских монархов.

"Миллионы людей будут праздновать тот момент, когда Елизавета II станет нашим самым долго правившим монархом", - говорится в обращении, распространенном на официальной странице премьера в сервисе микроблогов "Твиттер". "Оставаясь островком стабильности в постоянно меняющемся мире, ее величество всегда вызывала восхищение беззаветным служением на своем посту", - отметил Кэмерон.

Кэмерон, который является уже 12-м по счету премьер-министром Елизаветы II, позднее сегодня возглавит официальные торжества в парламенте. Ожидается, что лидеры ведущих политических партий Соединенного Королевства также произнесут поздравительные речи и поблагодарят королеву за верное служение интересам британской нации.

Став королевой после смерти своего отца Георга IV, Елизавета II провела на троне 63 года, побив тем самым рекорд своей прапрабабушки - королевы Виктории.