Гражданин США 40 лет не разбирает рождественскую елку

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Житель американского города Восо (штат Висконсин, США) Нил Олсон вот уже 40 лет подряд встречает Рождество с одной и той же елкой. Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, это дерево мужчина нарядил в 1974 году, когда два его сына отправились на войну во Вьетнам.

Олсон дал себе слово не разбирать елку до тех пор, пока его сыновья не соберутся на Рождество в родительском доме.

Старший сын американца был ранен на войне и сейчас живет в штате Вашингтон. Из-за полученных ранений он не может приехать в Восо, и елка продолжает стоять в гостиной.

Младший сын Олсона рассказал, что за эти годы елка стала для них не только привычным предметом интерьера, но и "практически членом семьи".