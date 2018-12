Google составил рейтинг самых популярных видео YouTube этот год

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Специалисты компании Google назвали наиболее популярные видео, опубликованные на YouTube в 2018 году, говорится на странице официального блога российского Google.

Рейтинг возглавил ролик американской модели Кайли Дженнер, выпустившей мини-фильм "To Our Daughter" после рождения ребенка. На втором месте – "Трюки в реальной жизни", на третьем — "We broke up", передает Report.