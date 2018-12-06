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    Google составил рейтинг самых популярных видео YouTube этот год

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Специалисты компании Google назвали наиболее популярные видео, опубликованные на YouTube в 2018 году, говорится на странице официального блога российского Google.

    Рейтинг возглавил ролик американской модели Кайли Дженнер, выпустившей мини-фильм "To Our Daughter" после рождения ребенка. На втором месте – "Трюки в реальной жизни", на третьем — "We broke up", передает Report. 

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