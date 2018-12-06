Google составил рейтинг самых популярных видео YouTube этот год

https://report.az/storage/news/6308f11e93225a51e21a5946a75688ad/97a27980-11c0-4477-9f1e-687e40467729_292.jpg
Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Специалисты компании Google назвали наиболее популярные видео, опубликованные на YouTube в 2018 году, говорится на странице официального блога российского Google.
Рейтинг возглавил ролик американской модели Кайли Дженнер, выпустившей мини-фильм "To Our Daughter" после рождения ребенка. На втором месте – "Трюки в реальной жизни", на третьем — "We broke up", передает Report.
Elçin MuradАвтор новости