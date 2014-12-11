​Голова со старинного надгробия продана во Франции за 1,1 млн. евро

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Голова с мраморной надгробной скульптуры, созданная в конце XIV века, продана на аукционе в Париже за 1,1 миллиона евро.

Как передает Report со ссылкой на агентство Франс Пресс, голова могла быть частью надгробного памятника супруге короля Карла V Мудрого — Жанны де Бурбон.

Несмотря на почтенный возраст статуи, эксперты аукционного дома Piasa отмечали, что изваяние хорошо сохранилось, однако следы времени - щербины и царапины - заметны на носу и губах скульптуры, а также не хватает некоторых элементов прически.

Высота головы составляет 23 сантиметра, ширина - 21 сантиметр. Прежний владелец скульптуры находился в Бельгии. Информации о том, кто стал новым владельцем, не поступало.