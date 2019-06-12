Глава Tesla создаст автомобиль-амфибию

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что компания собирается создать автомобиль-субмарину, взяв за образец средство передвижения Джеймса Бонда.
Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, в ходе встречи Маска с акционерами его спросили о перспективах создания автомобиля-амфибии. Он ответил, что его компания уже разработала конструкцию такого автомобиля, который внешне будет имитировать автомобиль из фильма "Шпион, который меня любил" 1977 года.
Он добавил, что рынок для такой машины будет небольшим.
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