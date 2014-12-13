Financial Times объявило главу Apple человеком года

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Самым влиятельным человеком уходящего года в бизнесе по версии британского издания The Financial Times стал генеральный директор американской компании Apple Тим Кук.

Как передает Report со ссылкой на телеканал "Россия", Тиму Куку удалось доказать, что он в состоянии управлять технологическим гигантом после смерти ее основателя Стива Джобса. А ведь многие не верили, что новому CEO Apple это удастся.

FT отмечает, что в этом году Кук вышел из тени своего предшественника, а в деятельности компании стали заметны его ценности и приоритеты.

"Мы делаем что-то по иным причинам, чем получение прибыли, мы делаем что-то, потому что это правильно и справедливо", – сказал глава Apple инвесторам в январе 2014 г. С тех пор цена акций компании выросла на 50%, и в ноябре ее капитализация превысила $700 млрд.