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    Financial Times объявило главу Apple человеком года

    Самый влиятельный человек уходящего года это Тим Кук

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/  Самым влиятельным человеком уходящего года в бизнесе по версии британского издания The Financial Times стал генеральный директор американской компании Apple Тим Кук.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал "Россия", Тиму Куку удалось доказать, что он в состоянии управлять технологическим гигантом после смерти ее основателя Стива Джобса. А ведь многие не верили, что новому CEO Apple это удастся.

    FT отмечает, что в этом году Кук вышел из тени своего предшественника, а в деятельности компании стали заметны его ценности и приоритеты.

    "Мы делаем что-то по иным причинам, чем получение прибыли, мы делаем что-то, потому что это правильно и справедливо", – сказал глава Apple инвесторам в январе 2014 г. С тех пор цена акций компании выросла на 50%, и в ноябре ее капитализация превысила $700 млрд.

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