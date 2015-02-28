Эбола: вице-президент Сьерра-Леоне в карантине

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Вице-президент Сьерра-Леоне Сэмюэл Сэм-Сумана поместил самого себя в каратин, после того как один из его телохранителей скончался от вируса Эбола, сообщает Report со ссылкой Би-би-си.

Сэм-Сумана планирует избегать контактов с другими людьми в течение 21 дня.

Тем временем власти Сьерра-Леоне вновь ввели ряд ограничительных мер из-за роста числа подтвержденных случаев Эболы.

Среди принятых мер - тщательные медицинские осмотры и ограничение числа людей, которые могут одновременно пользоваться такси.

Всего в Сьерра-Леоне было зарегистрировано более 11 тыс. случаев Эболы. Умерли 3,4 тыс. заболевших.