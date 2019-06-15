​Два канадца выиграли в лотерею 14,2 млн долларов

Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 19 млн канадских долларов ($14,2 млн) поделят между собой два жителя Канады.

Об этом в субботу сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Выпавшие номера - 4, 11, 20, 22, 37, 44 и 49. Бонус-число - 13", - уточнили организаторы. На данный момент известно, что один выигрышный билет был продан в провинции Онтарио, а второй - в одном из центральных регионов Канады.

По правилам Lotto Max, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя или победителей должно стать достоянием общественности. В данном случае выигрыш будет поровну поделен между двумя игроками.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент $49,5 млн) был разыгран в лотерею "6 из 49" в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015-2018 годах в стране были зафиксированы джекпоты в размере 60 млн долларов в другую лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила $46 млн.