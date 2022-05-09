Дом Dior выпустил походные сандалии за $1000

Французский модный дом Dior предложил покупателям новую модель сандалий, предназначенных для активной ходьбы.

Французский модный дом Dior предложил покупателям новую модель сандалий, предназначенных для активной ходьбы.

Как передает Report, об этом сообщает издание Hypebeast.

Обувь, созданная дизайнером Тибо Денисом, вдохновлена сандалиями для горных прогулок и создана с использованием высокотехнологичных материалов.

Замшевые элементы из телячьей кожи сочетаются с высокотехнологичной тесьмой и веревками, которые применяются при изготовлении сандалий для хайкинга и обеспечивают свободу движения стопы при максимальной фиксации.

Сандалии обильно украшены логотипом бренда — его можно найти на внутренней и на внешней сторонах ультралегкой подошвы и на пластиковой застежке обуви. Также на пяточной части можно видеть выгравированную на коже надпись Dior.

Стоимость сандалий составила 1 000 долларов. Представлены они в двух цветах — черном и бежевом.