Дэвиду Рокфеллеру в шестой раз пересадили сердце

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ 99-летний миллиардер Дэвид Рокфеллер успешно перенес шестую по счету пересадку сердца, сообщает Report со ссылкой на РБК.

Операция по трансплантации сердца длилась шесть часов. Ее провела группа хирургов в частном фамильном имении Рокфеллера Pocantico Hills недалеко от Нью-Йорка.

Первый раз пересадку сердца миллиардер и филантроп перенес в 1976 году после автомобильной аварии, в результате которой у него возник сердечный приступ. Он был прооперирован 24 часа спустя после ДТП и уже неделю спустя смог заняться бегом трусцой.

Через 36 часов после операции он позволил журналистам задать ему пару вопросов. "Каждый раз, когда я получаю новое сердце, это как глоток жизни прокатывается через мое тело. Я чувствую себя более энергичным и живым", - сказал Рокфеллер журналистам.

Отвечая на вопрос о секрете его долголетия, один из самых богатых людей на земле объяснил его простотой жизни. "Люди часто задают мне этот вопрос, и я всегда отвечаю одно и тоже: любовь к жизни. Жить простой жизнью, играть с детьми, наслаждаться вещами, которые у вас есть, проводить время с хорошими, верными друзьями", - сказал он.

"Я заработал много денег в своей жизни, но большую их часть я отдал. Нет смысла получать, если ты не можешь поделиться", - добавил известный филантроп.

Рокфеллер рассказал, что он крайне положительно оценивает свое здоровье, пошутив, что надеется прожить до 200 лет.