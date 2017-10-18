Деревянная статуя возрастом в 4 тысячи лет найдена в Египте - ФОТО

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Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Археологи из Швейцарии и Франции нашли в Египте деревянную статую матери одного из последних фараонов Древнего Царства, выточенную древнеегипетскими мастерами более четырех тысяч лет назад, сообщает Report со ссылкой на министерство по делам древностей Египта.

Находка сделана в Саккаре, древнейшей "долине пирамид" в Египте.

"Мы нашли эту голову примерно в том же слое у восточной стороны предполагаемой пирамиды Анкхнеспепи II, где мы нашли на прошлой неделе пирамидион. К сожалению, бюст находится в достаточно плохом состоянии и его придется восстанавливать, прежде чем мы сможем показать его публике", - заявил руководитель раскопок Филипп Колломбер.

Неделю назад археологи, проводившие раскопки в песках Саккары, нашли крайне редкую и необычную вещь – камень пирамидальной формы, украшавший верхушку пирамиды и ярко сверкавший в лучах Солнца благодаря листам золота, которые покрывали его поверхность. Как считают ученые, он находился на вершине разрушенной усыпальницы царицы Анкхнеспепи II, жены Пепи I и предполагаемой матери Пепи II, фактически последнего полноценного правителя Древнего Царства.

Сейчас ученые расширяют зону раскопок в надежде найти следы этого храма.