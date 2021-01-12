Чтобы скрыть секрет парень убил всю свою семью

Житель канадского города Маркхема 23-летний Менхаз Заман убил всю семью, чтобы скрыть от них свою двойную жизнь.

Житель канадского города Маркхема 23-летний Менхаз Заман убил всю семью, чтобы скрыть от них свою двойную жизнь.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Sun.

Переехавшие в Канаду из Бангладеш родители молодого человека очень гордились им. Они были уверены, что сын учится на инженера в престижном вузе и его ждет блестящее будущее.

В действительности парень нигде не учился, а вместо этого целыми днями играл в компьютерные игры. Он не смог поступить в университет, его приняли в местный колледж, но позднее отчислили, потому что он не справлялся с учебой. Менхаз не рассказывал об этом родным, а вместо этого на протяжении нескольких лет каждый день уезжал из дома с ноутбуком и возвращался поздно вечером.

За сутки до момента вручения дипломов Менхаз решил избавиться от родственников, чтобы они ни о чем не узнали. Около трех часов дня, когда дома не было отца и младшей сестры, молодой человек убил отдыхавшую мать. Спустя примерно час он расправился и с бабушкой. Вечером он убил вернувшуюся с работы сестру, а после полуночи — отца.

После этого парень вышел на связь со своими интернет-друзьями и сообщил, что только что убил всю семью. Они сначала не поверили, но он выслал им селфи с телами и окровавленным ножом. Партнеры по онлайн-игре сообщили об этом канадским властям, при этом им был известен только никнейм преступника.

Полицейские вычислили местоположение молодого человека к утру следующего дня и прибыли к дому. Менхаз в это время был там вместе с трупами родных.

За четыре убийства канадцу дали пожизненное заключение без права на помилование в первые 40 лет.

В суде Менхаз попросил прощения у всех, кто знал его семью.