Число миллионеров в США превысило население Швеции

В США проживают 11,8 миллиона человек, чья стоимость активов составляет не менее одного миллиона долларов. Это число превышает население таких стран, как Португалия или Швеция.

Как передаёт Report со ссылкой на "Известия", об этом свидетельствуют результаты исследования чикагской консалтинговой компании Spectrem Group.

Согласно анализу, количество предпринимателей, активы которых оцениваются в 5-25 миллионов долларов, выросло на 3,5 процента и достигло 1,397 миллиона человека. Американцев с состоянием свыше 25 миллионов долларов за 2018 год стало больше на 0,6 процента. Теперь их 173 тысячи.

"В 2018 году рост числа богатых жителей США замедлился из-за ослабления темпов подъема глобальной экономики и спорной политической ситуации в стране", - отмечает президент Spectrem Group Джордж Уолпер.

Он добавил, что, несмотря на замедление, количество домохозяйств с состоянием, относящимся к верхним категориям оценки, почти удвоилось с 2008 года, когда произошел мировой финансовый кризис.