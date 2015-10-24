​Часы, побывавшие на Луне, проданы на аукционе в США за 1,6 млн. долларов

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Часы, которые носил один из американских астронавтов во время четвертой высадки людей на Луну, были проданы на аукционе в США более чем за 1,6 млн. долларов. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, после 12 минут интенсивных торгов их обладателем стал бизнесмен из Флориды.

Именно эти часы американского производителя Bulova были на руке астронавта Дэвид Скотта, командира экипажа космического корабля "Аполлон-15", ступившего на поверхность Луны 30 июля 1971 года.

"Все остальные люди, когда-либо ступавшие на поверхность Луны, носили стандартные хронографы марки Omega, предоставляемые НАСА и являющиеся собственностью правительства США", - говорится в сообщении аукционного дома.

Во время миссии Скотт обратил внимание на то, что стекло циферблата Omega разбито, после чего принял решение использовать свои личные часы, пояснил аукционный дом.

Миссия "Аполлон-15" проходила с 26 июля по 7 августа 1971 года. В рамках миссии американские астронавты Дэвид Скотт и Джеймс Ирвин провели на луне почти трое суток.