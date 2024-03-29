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Азербайджанская дюшбере вошла в список лучших в мире блюд из теста

Азербайджанская дюшбере вошла в список лучших в мире блюд из теста
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29 марта 2024 г. 17:10
Азербайджанская дюшбере вошла в список лучших в мире блюд из теста

Национальное блюдо Азербайджана дюшбере вошло в список лучших в мире блюд из теста по версии американского CNN Travel.

Как сообщает Report, в подготовленный изданием список вошли также польские пероги, индийский модак, российские пельмени, манты из Средней Азии, равиоли из Италии и др.

"Это азербайджанское блюдо представляет собой маленькие кусочки раскатанного теста, начиненные мясным фаршем из баранины или говядины, и обычно подается вместе с бульоном.

Как и сложные в приготовлении итальянские макаронные изделия из теста с различной начинкой, они лепятся вручную, процесс усложняется еще и их маленьким размером. Соус из уксуса и чеснока придает блюду дополнительную остроту", - говорится в комментарии к фото дюшбере.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Dushbara is on list of tastiest dumplings worldwide
Версия на азербайджанском языке Düşbərə dünyanın ən yaxşı xəmir xörəkləri siyahısına düşüb

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