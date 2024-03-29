Азербайджанская дюшбере вошла в список лучших в мире блюд из теста

Национальное блюдо Азербайджана дюшбере вошло в список лучших в мире блюд из теста по версии американского CNN Travel.

Как сообщает Report, в подготовленный изданием список вошли также польские пероги, индийский модак, российские пельмени, манты из Средней Азии, равиоли из Италии и др.

"Это азербайджанское блюдо представляет собой маленькие кусочки раскатанного теста, начиненные мясным фаршем из баранины или говядины, и обычно подается вместе с бульоном.

Как и сложные в приготовлении итальянские макаронные изделия из теста с различной начинкой, они лепятся вручную, процесс усложняется еще и их маленьким размером. Соус из уксуса и чеснока придает блюду дополнительную остроту", - говорится в комментарии к фото дюшбере.