О нас
Report Georgia
Аудио новости

Археологи: Самый древнейший человек жил на юге Северной Америки

Археологи: Самый древнейший человек жил на юге Северной Америки Археологи обнаружили в Нью-Мексико (США) следы пребывания человека во время последнего ледникового периода.
Это интересно
26 сентября 2021 г. 08:37
Археологи: Самый древнейший человек жил на юге Северной Америки

Археологи обнаружили в Нью-Мексико (США) следы пребывания человека во время последнего ледникового периода.

Как передает Report, статья об этом была опубликована в журнале Science.

Результаты раскопок в Национальном парке Уайт Сэндс не только демонстрируют свидетельства древности колонизации Нового Света, но также доказывают, что люди присутствовали на юге Северной Америки до того, как ледники перекрыли миграцию людей из Азии.

Текущие оценки времени появления первых обитателей Америки колеблются от 13 тысяч до 20 тысяч лет назад. Кроме того, ученые считают, что ограничение на сроки миграции накладывало время максимума последнего ледникового периода 26,5-19 тысяч лет назад, во время которого пройти через западную Канаду и Аляску было невозможно.

Мэтью Беннетт из Борнмутского университета (Великобритания) и его коллеги сообщают об обнаружении ряда отпечатков ног человека на поверхности, которая датируется периодом 21-23 тысяч лет назад, что как раз попадает на максимум ледникового периода. Это говорит о том, что люди попали на континент до его наступления. Точность датировки гарантирована использованием комбинации методов: анализа слоев отложений и радиоуглеродного анализа остатков семян растений в каждом слое.

В отличие от культурных артефактов, которые могут быть созданы задолго до попадания в землю, отпечатки ног всегда сообщают о времени жизни оставившего их человека. Более пристальное изучение следов показывает, что большинство из них было оставлено подростками и детьми, крупные следы взрослых встречаются гораздо реже.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Amerika arxeoloqları: "Ən qədim insan Şimali Amerikanın cənubunda yaşayıb"

Другие новости из категории

В США умер самый возрастной белый медведь в Северной Америке
ВидеоВ США умер самый возрастной белый медведь в Северной Америке
26 сентября 2021 г. 09:45
Археологи подтвердили уничтожение древнего города метеоритом
Археологи подтвердили уничтожение древнего города метеоритом
26 сентября 2021 г. 00:54
Миллиметровое летающее устройство без мотора создали в США
ВидеоМиллиметровое летающее устройство без мотора создали в США
23 сентября 2021 г. 05:29
Автопортрет Фриды Кало продадут за рекордные $30 млн
Автопортрет Фриды Кало продадут за рекордные $30 млн
23 сентября 2021 г. 00:40
Самую белую в мире краску внесли в Книгу рекордов Гиннесса
Самую белую в мире краску внесли в Книгу рекордов Гиннесса
21 сентября 2021 г. 06:52
Подтверждены первые случаи смерти животных от COVID-19
Подтверждены первые случаи смерти животных от COVID-19
19 сентября 2021 г. 20:13
У летучих мышей в лаосских пещерах выявили ближайших предков коронавируса
У летучих мышей в лаосских пещерах выявили "ближайших предков" коронавируса
19 сентября 2021 г. 14:40
В Азербайджане найдено древнее захоронение
ФотоВ Азербайджане найдено древнее захоронение
19 сентября 2021 г. 11:40
Редкий экземпляр Конституции США 1787 года выставят на торги
Редкий экземпляр Конституции США 1787 года выставят на торги
18 сентября 2021 г. 05:45
Суд Бразилии впервые признал право собак на компенсацию морального вреда
Суд Бразилии впервые признал право собак на компенсацию морального вреда
17 сентября 2021 г. 08:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi