Айсберг размером втрое больше Нью-Йорка сорвался с мели спустя 37 лет

Один из крупнейших в мире айсбергов A23a сорвался с мели и дрейфует за пределами вод Антарктики.

Один из крупнейших в мире айсбергов A23a сорвался с мели и дрейфует за пределами вод Антарктики.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на данные Британской антарктической службы.

Айсберг A23a откололся от антарктического шельфового ледника Филчнера в 1986 году, но сразу же прилип ко дну океана и оставался в море Уэдделла последние 37 лет. Площадь ледяного острова составляет около 4 тыс. квадратных километров, что в три раза больше Нью-Йорка.

По словам ученых, A23a постепенно набирает скорость под действием попутного ветра и течения. Ледяной массив несет прямо к северной оконечности Антарктического полуострова.

Специалисты Британской антарктической службы отметили, что впервые заметили небольшие подвижки в положении айсберга в 2020 году.

Исследователи пришли к выводу, что A23a мог освободиться благодаря изменению температуры воды на шельфе. Ледяная гора постепенно таяла, пока окончательно не потеряла сцепление с подводным грунтом и не возобновила свое плавание.