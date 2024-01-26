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Адалят Шукюров: ИИ сможет заменить певцов, но это будет не очень интересно для слушателей

Адалят Шукюров: ИИ сможет заменить певцов, но это будет не очень интересно для слушателей Через 10-15 лет искусственный интеллект возможно заменит певцов, однако это не будто настолько интересов для слушателей, чем реальные исполнители.
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26 января 2024 г. 17:44
Адалят Шукюров: ИИ сможет заменить певцов, но это будет не очень интересно для слушателей

Через 10-15 лет искусственный интеллект возможно заменит певцов, однако это не будет столь же интересно для слушателей, как реальные исполнители.

Как передает Report, об этом заявил известный азербайджанский певец, заслуженный артист Азербайджана Адалят Шукюров в новом выпуске программы "Поговорим?" с журналистом Гамидом Гамидовым.

В интервью певец рассказал о своей жизни в России, поделился мнением о молодых музыкантах, о балканской музыке, прокомментировал вопросы образования и затронул многие другие темы.

А.Шукюров подчеркнул, что за последние 30 лет Азербайджан сделал очень много для своего развития: "Через еще 30 лет все будет в два раза лучше. Я убежден, что у нас все будет хорошо".

По мнению артиста, на данный момент есть необходимость в изменении системы образования.

"Сейчас есть очень большая необходимость в уроках, на которых детям объяснялось бы, к примеру, как пользоваться огнетушителем, перевязать рану и т.д. У нас нет уроков по первой медицинской помощи. Нет предмета о нашей религии, было бы неплохо ввести его. Я не говорю, надо учить детей чему-то серьезному, для этого есть медресе, а вот общие знания о религиях мира, в том числе об исламе, нужны всем", - считает он.

Комментируя вопрос правильного городского планирования, Шукюров подчеркнул, что Германия может стать отличным примером для Баку в этом вопросе.

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Версия на азербайджанском языке Ədalət Şükürov: “Süni intellekt müğənniləri əvəz edə biləcək, amma bu, dinləyicilər üçün çox da maraqlı olmayacaq”

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