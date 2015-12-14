​13-летняя британка с IQ выше показателя Эйнштейна может отправиться в Оксфорд

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Девочка из Великобритании, обладающая уровнем IQ, превышающим показатели Эйнштейна, возможно, будет теперь студенткой Оксфордского университета.

Как передает Report со ссылкой на The Daily Mail, руководство Оксфордского университета, узнав о невероятных успехах 13-летней Николь Барр (Nicole Barr), приняло решение пригласить девочку посетить их вуз.

Ранее девочка рассказывала о том, что мечтает изучать медицину и ожидается, что она примет данное предложение.

Николь в своих более ранних интервью рассказывала о том, что она достаточно часто прогуливала школьные занятия, несмотря на фантастические способности, которые она демонстрировала еще в самом раннем детстве. Ей нравится изучать математику, а также театральное искусство. Свободное время девочка посвящает изучению китайского языка. Николь набрала 162 балла при исследовании ее коэффициента интеллекта, в то время как уже 140 баллов являются признаками гениальности. Показатель Николь выше на два балла, нежели у Эйнштейна и Хокинга.