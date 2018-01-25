Запасы нефти в США за неделю снизились на 0,3%

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 19 января, снизились на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 411,6 миллиона баррелей.

Как передает Report, об этом говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации Минэнерго страны.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 1,3%, или на 128 тысяч баррелей в сутки, до 9,878 миллиона баррелей в сутки.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились на 3,2 миллиона баррелей, составив 39,2 миллиона баррелей.

Согласно данным ведомства, стратегический резерв нефти в стране за неделю вырос на 0,2 миллиона баррелей, до 664,5 миллиона баррелей.