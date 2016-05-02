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    ​Япония намерена создать биржу по торговле сжиженным природным газом

    Одновременно планируется строительство в Японии складов для хранения природного газа в больших объемах

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Япония намерена создать международную площадку по торговле сжиженным природным газом (LNG) к первой половине 2020-х годов. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом было заявлено на встрече министров энергетики стран G7, которая проходила в городе Китакюсю на юго-западе Японии.

    Созданием международной площадки по торговле LNG, как считает агентство Киодо, Япония преследует цель добиться снижения цен на этот вид сырья, учитывая, что она является основным потребителем LNG.

    Одновременно с биржей планируется строительство в Японии складов для хранения природного газа в больших объемах, что позволит Японии стать в Азии центром по международным сделкам с газом.

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