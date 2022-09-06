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Венгрия намерена снизить зависимость от российского газа

Венгрия намерена снизить зависимость от российского газа Венгрия намерена снизить зависимость от импорта газа из России и планирует вложить в развитие национальной энергетики 16 млрд евро до 2030 года.
Энергетика
6 сентября 2022 г. 15:37
Венгрия намерена снизить зависимость от российского газа

Венгрия намерена снизить зависимость от импорта газа из России и планирует вложить в развитие национальной энергетики 16 млрд евро до 2030 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр технологий и промышленности республики Ласло Палькович, выступая на конференции по вопросам экономики, климата и устойчивого развития в Будапеште.

Он отметил, что сейчас 35-40% конечного потребления энергии в Венгрии обеспечивается за счет природного газа. События в Украине выдвинули на первый план вопросы энергобезопасности и надежности поставок.

"Цель Венгрии - снизить зависимость от импорта российских энергоносителей и в конечном итоге добиться энергетической независимости", - процитировало министра информационное агентство MTI.

Палькович заявил, что Венгрия будет добиваться снижения доли природного газа в энергобалансе страны, более активного использования альтернативных источников энергии, а также удовлетворения растущего спроса на электроэнергию.

Кроме того, продолжится эксплуатация АЭС "Пакш", где к концу десятилетия планируется построить с помощью Росатома два новых энергоблока. Правительство рассчитывает, что разрабатываемый комплекс мер поможет снизить потребление газа в Венгрии к 2030 году и одновременно расширить электрификацию страны. Министр отметил, что план предусматривает инвестиции в размере 16 млрд евро, большая часть которых пойдет на преобразование венгерской системы электроснабжения.

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