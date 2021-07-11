В Туркменистане появятся подземные хранилища газа

Полимерный завод в Киянлы и газохимический комплекс по производству синтетического бензина в Ахале перешли от госконцерна "Туркменгаз" к госконцерну "Tуркменхимия"

Полимерный завод в Киянлы и газохимический комплекс по производству синтетического бензина в Ахале перешли от госконцерна "Туркменгаз" к госконцерну "Tуркменхимия".

Как передает Report, данное решение принято в целях повышения эффективности в управлениями предприятиями и оптимизации промышленной структуры туркменской экономики, в том числе ТЭК.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил снижение производства полиэтилена и полипропилена, объемов добычи нефти и продукции ее переработки и распорядился задействовать передовые технологии в этих отраслях. Глава государства также донес до руководителей задачу подземного хранения газа и создания соответствующих инженерно-технических сооружений для обеспечения гибкости и надежности поставок газа потребителям.

Было дано поручение усилить геологоразведочные изыскания на Каспийском шельфе и разработку новых месторождений, а также подготовить предложения по привлечению в эту работу ведущих нефтегазовых компаний и инвестиций.