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    В SOCAR состоялась встреча с представителями компании Carbon Limits

    На встрече обсуждались совместные меры по сокращению вредных выбросов в атмосферу в Азербайджане

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Сегодня по инициативе Всемирного банка (ВБ) состоялась встреча представителей норвежской компании Carbon Limits с вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по экологии Рафигой Гусейнзаде.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, целью встречи является расширение сотрудничества между ВБ и SOCAR, включающее совместные меры по сокращению вредных выбросов в атмосферу с использованием опыта компании Carbon Limits.

    В ходе встречи обсуждалась совместная деятельность SOCAR и Carbon Limits в этой сфере. Представитель Carbon Limits Торлиф Хогланд выразил благодарность руководству SOCAR за организацию встречи и коснулся перспектив будущего сотрудничества. 

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