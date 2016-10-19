В SOCAR состоялась встреча с представителями компании Carbon Limits

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Сегодня по инициативе Всемирного банка (ВБ) состоялась встреча представителей норвежской компании Carbon Limits с вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по экологии Рафигой Гусейнзаде.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, целью встречи является расширение сотрудничества между ВБ и SOCAR, включающее совместные меры по сокращению вредных выбросов в атмосферу с использованием опыта компании Carbon Limits.

В ходе встречи обсуждалась совместная деятельность SOCAR и Carbon Limits в этой сфере. Представитель Carbon Limits Торлиф Хогланд выразил благодарность руководству SOCAR за организацию встречи и коснулся перспектив будущего сотрудничества.