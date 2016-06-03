В SOCAR работают 51,2 тыс. человек

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ В Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в настоящее время работают 51 209 человек. Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент SOCAR по кадрам, режиму и информационным технологиям Халик Мамедов на проходящей в Баку 23-й Международной конференции "Нефть и газ Каспия".
По его словам, 12% работников трудятся на руководящих должностях, 19% являются специалистами, 69% - рабочими: "Численность сотрудников в возрастной группе до 30 лет равна 14%, 31-40 лет - 22%, 41-50 лет - 20%, более 51 года - 38%. Высшее образование имеется у 32%, среднеспециальное - у 13%, профессиональное - у 5%, среднее - у 38%. Мужчины составляют 83%, женщины - 17% работников".
"Докторами наук являются 35, кандидатами - 225 сотрудников", - отметил представитель SOCAR.
Х.Мамедов также отметил, что в SOCAR поступило 174 570 обращений в связи с приемом на работу. SOCAR объявил о приеме на 3889 вакансий, тестовые экзамены организованы по 32 141 вакансии: "Конкурс организован для 6523 инженерно-технических работников, 6500 рабочих. Успешно прошли конкурс 3753 человека. Процесс приема на работу полностью прозрачен. Таким образом, SOCAR создал возможность для приема на работу наиболее квалифицированных сотрудников".
Günel AbbasovaАвтор новости
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