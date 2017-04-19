В рамках реализации проекта TANAP проведено информационное собрание

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Губернаторство провинции Эрзурум (Турция) провело заседание в рамках "Программы социальных и региональных инвестиций TANAP". Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, на заседании дана информация о содержании грантов, правилах, форме заявки, сроках их внедрения в рамках проекта TANAP. В то же время отмечено, что консалтинговые компании подготовили проекты по грантовой поддержке на территориях, где прокладывается TANAP и наладили контакты с местным населением. Как отмечается, "Программа социальных и региональных инвестиций TANAP" не имеет отношения ни одной местной компании.

В настоящее время бюджет TANAP оценивается в 8,5 млрд долларов.

TANAP предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз". Трубопровод, являющийся частью Южного газового коридора, строится на территории Турции и подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

17 марта 2015 года в турецком Карсе состоялась церемония закладки фундамента TANAP. Трубопровод планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году. Пропускная способность трубопровода составит 16 млрд кубометров в год, из которых 6 млрд кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу. Продажи газа на территории Турции будет осуществлять компания BOTAŞ. Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 км. По дну Мраморного моря будет проложен 19-километровый участок.