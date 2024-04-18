В производство экологически чистых энерготехнологий инвестировано порядка $200 млрд – IEA

Сектор чистой энергии не только быстро растет, но и уже стал мощной экономической силой.

Сектор чистой энергии не только быстро растет, но и уже стал мощной экономической силой.

Как сообщает Report, об этом говорится в первом анализе Международного энергетического агентства (IEA) о вкладе чистой энергии в мировую экономику.

"В 2023 году на долю чистой энергии пришлось 10% роста мирового ВВП, что означает дополнительный вклад в мировую экономику порядка $320 млрд. Это больше, чем добавленная стоимость мировой аэрокосмической промышленности в 2023 году, либо эквивалентно добавлению экономики размером с Чехию к мировому производству. Чистая энергетика выходит на центральное место в глобальной энергетической системе, и по мере того, как ее значение возрастает, формируется новая экономика чистой энергии", - отмечает IEA.

Согласно анализу IEA, в 2023 году на долю чистой электроэнергии пришлось около 80% новых мощностей мировой электроэнергетической системы, а на электромобили – примерно каждый пятый автомобиль, продаваемый в мире.

"В то же время быстро растут и глобальные инвестиции в производство экологически чистой энергии, чему способствуют промышленная политика и рыночный спрос. По нашим оценкам, на глобальном уровне в 2023 году в производство экологически чистых энергетических технологий было инвестировано около $200 млрд, что на 75% больше, чем в предыдущем году. Для сравнения: в последние годы глобальные капиталовложения в производство полупроводников составляли от $170 до $250 млрд в год", - отмечает агентство.

IEA ожидает, что по мере продвижения энергетического перехода значение чистой энергии для экономик всего мира будет только расти.