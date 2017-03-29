В проекты "Шахдениз-2" и расширение Южно-Кавказского трубопровода вложено свыше 15 млрд долларов

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря завершено более 90% строительных работ.

Как сообщает Report, об этом заявил операционный директор BP по добыче, трансформации и углеводородам Гордон Биррелл на сегодняшнем брифинге.

Он отметил, что к концу этого года будет проводиться тестовое закачивание природного газа в систему: "В следующем году азербайджанский газ через TANAP достигнет Турции, а в начале 2020 года - через ТАР в Европу".

По словам представителя ВР, в рамках второго этапа разработки "Шахдениз" пробурено 12 скважин, этого достаточно для начала производства и экспорта нефти: "Три из 12 скважин уже очищены".

Он также подчеркнул, что в Азербайджане и Грузии завершено более 93% работ по Южно-Кавказскому трубопроводу. До сих пор в проекты расширения Южно-Кавказского трубопровода и "Шахдениз-2" в общей сложности вложено свыше 15 млрд долларов.

"Мы стараемся сократить расходы по "Шахдениз", заложенные в итоговом инвестиционном решении. Впереди нас ждут дорогостоящие работы. Пока нам удалось опередить график и сократить бюджет", - отметил Г.Биррелл.