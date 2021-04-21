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В этом году добыча газа в Азербайджане выросла на 4%

В этом году добыча газа в Азербайджане выросла на 4% Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) за этот период было добыто 1,9 млрд кубометров газа
Энергетика
21 апреля 2021 г. 11:28
В этом году добыча газа в Азербайджане выросла на 4%

В январе-марте этого года в Азербайджане было добыто 10,4 млрд кубометров газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Министерства энергетики по добыче нефти и газа в стране за три месяца текущего года.

Согласно информации, 3,4 млрд кубометров газа было добыто на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), а 5,1 млрд кубометров - на "Шахдениз".

Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) за этот период было добыто 1,9 млрд кубометров газа.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года добыча газа увеличилась на 4% или 407 млн кубометров.

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Версия на английском языке Azerbaijan increases gas production by 4%
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda qaz hasilatı 4 % artıb

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