В этом году добыча газа в Азербайджане выросла на 4%

В январе-марте этого года в Азербайджане было добыто 10,4 млрд кубометров газа.
Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Министерства энергетики по добыче нефти и газа в стране за три месяца текущего года.
Согласно информации, 3,4 млрд кубометров газа было добыто на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), а 5,1 млрд кубометров - на "Шахдениз".
Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) за этот период было добыто 1,9 млрд кубометров газа.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года добыча газа увеличилась на 4% или 407 млн кубометров.