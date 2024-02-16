О нас

В "Азеригаз" в январе поступило около 2 тыс. обращений

В "Азеригаз" в январе поступило около 2 тыс. обращений В январе в Производственное объединение "Азеригаз" поступило 1 971 обращение от граждан и различных учреждений.
Энергетика
16 февраля 2024 г. 11:50
В Азеригаз в январе поступило около 2 тыс. обращений
google.az

В январе в Производственное объединение "Азеригаз" поступило 1 971 обращение от граждан и различных учреждений.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела по расследованию жалоб "Азеригаз" Ибрагим Кербалаев.

По его словам, 512 обращений поступило через программу электронного документооборота OpenText, еще 1 459 - в электронном виде.

Кербалаев отметил, что поступившие обращения в основном были связаны с расследованием возникшей задолженности потребителей, газификацией частных домов, сел и поселков, заменой счетчиков и пр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İbrahim Kərbalayev: “Yanvarda “Azəriqaz”a 2 minə yaxın müraciət daxil olub”

Самое читаемое

Арахамия: Мобилизация в Украине не состоится без демобилизации
Арахамия: Мобилизация в Украине не состоится без демобилизации
10 февраля 2024 г. 13:32
Спикер парламента Турции: ПАСЕ должна быть объединяющей, а не сеющей раздор платформой
Спикер парламента Турции: ПАСЕ должна быть объединяющей, а не сеющей раздор платформой
10 февраля 2024 г. 13:05
В Баку 25-летний парень подозревается в убийстве 5 членов своей семьи
ФотоВ Баку 25-летний парень подозревается в убийстве 5 членов своей семьи
13 февраля 2024 г. 19:44
Подозреваемый в жестоком убийстве 5 членов своей семьи Ахмед Ахмедов арестован
ФотоПодозреваемый в жестоком убийстве 5 членов своей семьи Ахмед Ахмедов арестован
14 февраля 2024 г. 15:11
В США при стрельбе после парада NFL погиб один человек, 29 пострадали
В США при стрельбе после парада NFL погиб один человек, 29 пострадали
15 февраля 2024 г. 10:37
Президент Ильхам Алиев принес присягу и выступил на инаугурации с речью
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принес присягу и выступил на инаугурации с речью
14 февраля 2024 г. 20:23
Давид Арахамия: США продолжат поддерживать Украину, даже если президентом станет Трамп
Давид Арахамия: США продолжат поддерживать Украину, даже если президентом станет Трамп
10 февраля 2024 г. 12:42
В Гедабее в доме произошел взрыв, есть пострадавший
В Гедабее в доме произошел взрыв, есть пострадавший
13 февраля 2024 г. 18:00
Пассажир рейса Баку-Москва скончался в аэропорту Шереметьево
Пассажир рейса Баку-Москва скончался в аэропорту Шереметьево
10 февраля 2024 г. 15:21
Азербайджан закупил у Турции новые ударные БПЛА Akıncı
ФотоАзербайджан закупил у Турции новые ударные БПЛА Akıncı
9 февраля 2024 г. 12:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi