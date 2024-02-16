В "Азеригаз" в январе поступило около 2 тыс. обращений

В январе в Производственное объединение "Азеригаз" поступило 1 971 обращение от граждан и различных учреждений.

В январе в Производственное объединение "Азеригаз" поступило 1 971 обращение от граждан и различных учреждений.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела по расследованию жалоб "Азеригаз" Ибрагим Кербалаев.

По его словам, 512 обращений поступило через программу электронного документооборота OpenText, еще 1 459 - в электронном виде.

Кербалаев отметил, что поступившие обращения в основном были связаны с расследованием возникшей задолженности потребителей, газификацией частных домов, сел и поселков, заменой счетчиков и пр.