В Албании началось строительство микротоннеля по проекту ТАР

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Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ В Албании началось строительство микротоннеля, который соединит восточный и западный сегменты Трансадриатического трубопровода (ТАР).

Как сообщает Report со ссылкой на консорциум TAP, строительные работы продлятся около четырех месяцев.

В рамках проекта в городе Чоровода откроется 50 новых рабочих мест.

Микротоннель общей протяженностью 1,5 км будет состоять из восточного (560 м) и западного участков (600 м), а диаметр составит 1,8 метра.

На прошедшей по этому случаю церемонии заместитель министра энергетики и инфраструктуры Албании Энис Алико подчеркнул важность проекта TAP для экономики Албании. Он отметил, что подобные операции и техника впервые реализуются в Албании.

Менеджер проекта TAP в Албании Карл Робертс подчеркнул, что строительство будет осуществляться с применением новейших технологий, и это самый безопасный способ для окружающей среды.