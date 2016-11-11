Установлена личность мужчины, тело которого найдено в Каспийском море

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Найденное в море вблизи платформы “Глубоководный Гюнешли” тело принадлежит без вести пропавшему 8 ноября с данной платформы работнику.

Об этом сообщили Report из компании BP-Azerbaijan - оператора блока месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ).

Эту информацию подтвердили в компании KCA Deutag, работником которой являлось без вести пропавшее лицо. “С дополнительными вопросами просьба обращаться в правоохранительные органы”, – заявили в компании.