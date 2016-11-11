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    Установлена личность мужчины, тело которого найдено в Каспийском море

    Информация подтверждена в компании KCA Deutag

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Найденное в море вблизи платформы “Глубоководный Гюнешли” тело принадлежит без вести пропавшему 8 ноября с данной платформы работнику. 

    Об этом сообщили Report из компании BP-Azerbaijan - оператора блока месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ).

    Эту информацию подтвердили в компании KCA Deutag, работником которой являлось без вести пропавшее лицо. “С дополнительными вопросами просьба обращаться в правоохранительные органы”, – заявили в компании.

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