Турция начала бурение у берегов Кипра, несмотря на угрозу санкций Евросоюза

Турецкое буровое судно "Фатих" приступило к геологоразведке месторождений углеводородов у берегов Кипра, несмотря на угрозу санкций со стороны ЕС.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в пятницу вице-президент Турции Фуат Октай.

"Судно "Фатих" завершило разведку и бурение на шельфе Турции и накануне приступило к новой миссии к югу от полуострова Карпас на Кипре", - цитирует Октая агентство Anadolu.Он добавил, что санкции ЕС не повлияют на планы Анкары по разведке месторождений в восточной части Средиземноморья.

ЕС одобрил рамочный инструмент ограничительных мер в ответ на несанкционированное бурение Турцией в Восточном Средиземноморье. Эти рамки позволят применять санкции в отношении физических или юридических лиц, ответственных за несанкционированное бурение углеводородов в Восточном Средиземноморье.