Tengizchevroil скорректировала объемы добычи нефти в Казахстане

Нефтедобывающая компания Tengizchevroil продолжает деятельность в Казахстане, несмотря на акции протеста в стране, но временно скорректировала объемы добычи в связи с трудностями в сфере логистики.

Нефтедобывающая компания Tengizchevroil продолжает деятельность в Казахстане, несмотря на акции протеста в стране, но временно скорректировала объемы добычи в связи с трудностями в сфере логистики.

Как передает Report, об этом заявила РИА Новости представитель компании Chevron Сэлли Джонс.

"Производственные операции Tengizchevroil продолжаются, однако объемы добычи были временно скорректированы в связи по причинам, связанным с логистикой", - сказала Джонс.

Tengizchevroil - казахстанское совместное предприятие, созданное для разработки Тенгизского месторождения в Атыраускоей области Казахстана. Американский гигант в сфере нефтедобычи Chevron выступает ее основным акционером.

Представитель компании подтвердила, что ряд сотрудников подрядных организаций собрались на Тенгизском месторождении в поддержку проходящих в Казахстане акций протеста. "Tengizchevroil уделяет особое внимание обеспечению безопасности и благополучия своих сотрудников в Тенгизе и поддержанию безопасности на производстве", - подчеркнула Джонс.