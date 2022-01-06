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Tengizchevroil скорректировала объемы добычи нефти в Казахстане

Tengizchevroil скорректировала объемы добычи нефти в Казахстане Нефтедобывающая компания Tengizchevroil продолжает деятельность в Казахстане, несмотря на акции протеста в стране, но временно скорректировала объемы добычи в связи с трудностями в сфере логистики.
Энергетика
6 января 2022 г. 19:43
Tengizchevroil скорректировала объемы добычи нефти в Казахстане

Нефтедобывающая компания Tengizchevroil продолжает деятельность в Казахстане, несмотря на акции протеста в стране, но временно скорректировала объемы добычи в связи с трудностями в сфере логистики.

Как передает Report, об этом заявила РИА Новости представитель компании Chevron Сэлли Джонс.

"Производственные операции Tengizchevroil продолжаются, однако объемы добычи были временно скорректированы в связи по причинам, связанным с логистикой", - сказала Джонс.

Tengizchevroil - казахстанское совместное предприятие, созданное для разработки Тенгизского месторождения в Атыраускоей области Казахстана. Американский гигант в сфере нефтедобычи Chevron выступает ее основным акционером.

Представитель компании подтвердила, что ряд сотрудников подрядных организаций собрались на Тенгизском месторождении в поддержку проходящих в Казахстане акций протеста. "Tengizchevroil уделяет особое внимание обеспечению безопасности и благополучия своих сотрудников в Тенгизе и поддержанию безопасности на производстве", - подчеркнула Джонс.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanın Tengiz yatağında neft hasilatı azaldılıb
Версия на английском языке TengizChevroil adjusts oil production in Kazakhstan

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