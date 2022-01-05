На крупнейшем казахстанском месторождении "Тенгиз" рабочие собрались на митинг

Волнения на крупнейшем казахстанском нефтяном месторождении "Тенгиз" на западе Казахстана не прекращаются.
Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс-Казахстан" со ссылкой на "Тенгизшевройл".
"С протестующими идут переговоры, пока все спокойно. Некоторые даже разошлись", - уточнили в ТШО.
Производственный процесс продолжается в штатном режиме, добавили в компании.
В сети распространяются кадры с месторождения, на которых видно, что рабочие проводят мирный митинг, они не вышли на работу.
Накануне в компании сообщали, что "некоторое количество работников субподрядных организаций собрались на Тенгизском месторождении для выражения поддержки мирным митингам в Мангистауской области".
Известно, что в настоящее время забастовки проходят также на производстве "Казахмыс", "АрселорМиттал Темиртау".