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На крупнейшем казахстанском месторождении "Тенгиз" рабочие собрались на митинг

На крупнейшем казахстанском месторождении "Тенгиз" рабочие собрались на митинг Волнения на крупнейшем казахстанском нефтяном месторождении "Тенгиз" на западе Казахстана не прекращаются.
Энергетика
5 января 2022 г. 14:15
На крупнейшем казахстанском месторождении Тенгиз рабочие собрались на митинг

Волнения на крупнейшем казахстанском нефтяном месторождении "Тенгиз" на западе Казахстана не прекращаются.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс-Казахстан" со ссылкой на "Тенгизшевройл".

"С протестующими идут переговоры, пока все спокойно. Некоторые даже разошлись", - уточнили в ТШО.

Производственный процесс продолжается в штатном режиме, добавили в компании.

В сети распространяются кадры с месторождения, на которых видно, что рабочие проводят мирный митинг, они не вышли на работу.

Накануне в компании сообщали, что "некоторое количество работников субподрядных организаций собрались на Тенгизском месторождении для выражения поддержки мирным митингам в Мангистауской области".

Известно, что в настоящее время забастовки проходят также на производстве "Казахмыс", "АрселорМиттал Темиртау".

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