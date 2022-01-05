На крупнейшем казахстанском месторождении "Тенгиз" рабочие собрались на митинг

Волнения на крупнейшем казахстанском нефтяном месторождении "Тенгиз" на западе Казахстана не прекращаются.

Волнения на крупнейшем казахстанском нефтяном месторождении "Тенгиз" на западе Казахстана не прекращаются.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс-Казахстан" со ссылкой на "Тенгизшевройл".

"С протестующими идут переговоры, пока все спокойно. Некоторые даже разошлись", - уточнили в ТШО.

Производственный процесс продолжается в штатном режиме, добавили в компании.

В сети распространяются кадры с месторождения, на которых видно, что рабочие проводят мирный митинг, они не вышли на работу.

Накануне в компании сообщали, что "некоторое количество работников субподрядных организаций собрались на Тенгизском месторождении для выражения поддержки мирным митингам в Мангистауской области".

Известно, что в настоящее время забастовки проходят также на производстве "Казахмыс", "АрселорМиттал Темиртау".