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    Technol начинает экспорт в Турцию

    Компания представит Азербайджан на выставке в Турции

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Компания Technol, производящая моторные масла под брендом Made in Azerbaijan, представит Азербайджан в Турции.

    Как сообщили Report из Technol, компания станет единственным представителем от Азербайджана в выставке автомеханики, которая состоится 6-9 апреля 2017 года в Стамбуле.

    На выставке примут участие производители автомобилей и двигателей, моторных масел из различных стран мира.

    Первый производитель моторных и индустриальных масел в Азербайджане и на Кавказе - компания Technol в ближайшее время начнет экспортировать моторные масла в Турцию.

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