Тебриз Аммаев: В Карабахе может быть использована геотермальная энергия

В целях удовлетворения растущих энергетических потребностей на фоне расселения населения на освобожденных территориях в ближайшие годы, помимо потенциала солнечной, ветровой и гидроэнергетики, проводятся соответствующие исследования по использованию геоте

В целях удовлетворения растущих энергетических потребностей на фоне расселения населения на освобожденных территориях в ближайшие годы, помимо потенциала солнечной, ветровой и гидроэнергетики, проводятся соответствующие исследования по использованию геотермальной энергии:

Об этом в интервью Report заявил заместитель директора Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Тебриз Аммаев.

"В будущем могут быть реализованы и другие проекты. Четыре гидроэлектростанции уже восстановлены, проведена расчистка территории. В этом году планируется восстановить 5 малых ГЭС. В ближайшие годы мы планируем восстановить большее количество ГЭС с участием частного сектора", - сказал Т.Аммаев.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.