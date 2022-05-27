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Тебриз Аммаев: В Карабахе может быть использована геотермальная энергия

Тебриз Аммаев: В Карабахе может быть использована геотермальная энергия В целях удовлетворения растущих энергетических потребностей на фоне расселения населения на освобожденных территориях в ближайшие годы, помимо потенциала солнечной, ветровой и гидроэнергетики, проводятся соответствующие исследования по использованию геоте
Энергетика
27 мая 2022 г. 15:27
Тебриз Аммаев: В Карабахе может быть использована геотермальная энергия

В целях удовлетворения растущих энергетических потребностей на фоне расселения населения на освобожденных территориях в ближайшие годы, помимо потенциала солнечной, ветровой и гидроэнергетики, проводятся соответствующие исследования по использованию геотермальной энергии:

Об этом в интервью Report заявил заместитель директора Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Тебриз Аммаев.

"В будущем могут быть реализованы и другие проекты. Четыре гидроэлектростанции уже восстановлены, проведена расчистка территории. В этом году планируется восстановить 5 малых ГЭС. В ближайшие годы мы планируем восстановить большее количество ГЭС с участием частного сектора", - сказал Т.Аммаев.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Версия на английском языке Azerbaijan considering use of geothermal energy in Karabakh 
Версия на азербайджанском языке Təbriz Əmmayev: “Qarabağda geotermal enerjidən istifadə edilə bilər”

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