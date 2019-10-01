В рамках строительства новой платформы на АЧГ подписано два контракта

BP Exploration подписала с компанией Subsea7 два контракта на общую сумму от 50 до 150 миллионов долларов для проекта строительства платформы "Центрально-Восточный Азери" (ACE) в рамках разработки блока месторождений "Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании Subsea7, опубликованном на ее официальном сайте.

В рамках контракта предусматривается проектирование и изготовление подводных сооружений, транспортировку и установку катушек, запуск опорного основания грузоподъемностью в 16 200 тонн и установка верхнего основания грузоподъемностью в 18 500 тонн. В рамках проекта "Центрально-Восточный Азери" на глубине примерно 140 метров будут построены добывающая, буровая платформа и жилой блок между платформами "Центральный Азери" и "Восточный Азери".

BOS Shelf будет отвечать за изготовление, логистику и поддержку оборудования.

Инженерные работы проводятся из офиса Subsea7 во Франции, и ожидается, что оффшорная эксплуатация месторождения ожидается в 2021-2022 годах.

Жиль Лафай, вице-президент Subsea7 в Африканском регионе, отметил, что этот проект отражает давние отношения и сотрудничество с BP Exploration, а также основывается на деятельности компании Life of Field в Азербайджане.

«Мы с нетерпением ожидаем расширения нашего присутствия на азербайджанском рынке с помощью безопасных и надежных решений для своих разработок в области морской энергетики», - сказал Лафай.

Напомним, что итоговое инвестиционное решение по платформе "Центрально-Восточный Азери" было принято 19 апреля этого года. Проект стоимостью 6 млрд долларов включает строительство новой морской платформы и установок, которые обеспечат ежесуточную добычу нефти в объеме 100 тысяч баррелей. За весь период эксплуатации платформы планируется добыть 300 млн баррелей нефти. Первая добыча ожидается в 2023 году.

Отметим, что 20 сентября 1994 года между Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и консорциумом из 11 нефтяных компаний, представлявших шесть стран, было подписано соглашение о разделе продукции по разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли" (АЧГ). Срок соглашения в сентябре 2017 года был продлен до середины столетия.

Потенциал инвестирования в АЧГ составит более 40 млрд долларов в течение последующих 30 лет.

В настоящее время на месторождении АЧГ добывается около 550 тысяч баррелей нефти в сутки. С начала добычи в ноябре 1997 года до конца второго квартала 2019 года с месторождений добыто около 488 млн тонн (более 3,6 млрд баррелей) нефти. Нефть экспортируется на мировые рынки в основном по Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) и Западному экспортному трубопроводу (Баку-Супса).

Нефтяное месторождение АЧГ расположено в азербайджанском секторе Каспийского моря, примерно в 100 км к востоку от Баку. Глубина продуктивного пласта составляет 2000-3500 м.

На сегодняшний день долевое участие партнеров АЧГ распределено следующим образом: BP - 30,37%, SOCAR - 25,00%, Chevron - 9,57%, Inpex - 9,31%, Equinor - 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TPAO- 5,73%, Itochu - 3,65% и ONGC Videsh Ltd. (OVL) - 2,31%.