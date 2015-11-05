​Строительство участка TANAP до Эскишехира завершится в июне 2018 года

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ В июне 2018 года завершится строительство участка до турецкого региона Эскишехир Трансанатолийского трубопровода (TANAP), призванного обеспечить поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Управления инвестиций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Заур Гахраманов.

З.Гахраманов отметил, что трубопровод будет готов до указанного времени и в течение одного-двух месяцев будет проведено техническое оснащение.

Генеральный директор проекта TANAP Салтуг Дюзйол сообщил, что работы по строительству трубопровода выполняются по плану, сейчас проводятся сварочные работы, укладываются трубы: "Построен 65-километровый участок TANAP. Пока мы не сталкивались с серьезными трудностями".