​Строительство главного нефтеперерабатывающего завода Азербайджана начнется в следующем году

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ В рамках работ по реконструкции Бакинского нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева начата реализация стадии FEED, которая продлится до конца 2016 года.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального директора Нефтегазового и нефтехимического комплекса Эмиль Алхаслы на проходящем в Баку мероприятии на тему "Государственная поддержка развития промышленности", организованном SOCAR и министерством экономики.

Э.Алхаслы отметил, что после завершения работ на стадии FEED планируется переход к этапу строительства. По его словам, проект реконструкции завода предусматривает три этапа. До июня 2018 года планируется сдать в эксплуатацию новую битумную установку.

Заместитель директора добавил, что до июня 2019 года на предприятии планируется начать производство дизельного топлива стандарта "Евро-5". На третьем этапе реализации проекта будет организовано производство бензина стандарта "Евро-5". По его словам, уже в мае 2020 года будут сданы в эксплуатацию установки, отвечающие стандарту "Евро-5".