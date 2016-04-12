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    ​Строительство главного нефтеперерабатывающего завода Азербайджана начнется в следующем году

    До июня 2019 года на предприятии планируется начать производство дизельного топлива стандарта Евро-5

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ В рамках работ по реконструкции Бакинского нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева начата реализация стадии FEED, которая продлится до конца 2016 года.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального директора Нефтегазового и нефтехимического комплекса Эмиль Алхаслы на проходящем в Баку мероприятии на тему "Государственная поддержка развития промышленности", организованном SOCAR и министерством экономики.

    Э.Алхаслы отметил, что после завершения работ на стадии FEED планируется переход к этапу строительства. По его словам, проект реконструкции завода предусматривает три этапа. До июня 2018 года планируется сдать в эксплуатацию новую битумную установку.

    Заместитель директора добавил, что до июня 2019 года на предприятии планируется начать производство дизельного топлива стандарта "Евро-5". На третьем этапе реализации проекта будет организовано производство бензина стандарта "Евро-5". По его словам, уже в мае 2020 года будут сданы в эксплуатацию установки, отвечающие стандарту "Евро-5".

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