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Стоимость нефти Brent достигла 10-летнего максимума

Стоимость нефти Brent достигла 10-летнего максимума Цена нефти марки Brent в понедельник превысила отметку 130 долларов США за баррель, превысив пиковый показатель 2012 года более 128 долларов США.
Энергетика
7 марта 2022 г. 03:46
Стоимость нефти Brent достигла 10-летнего максимума

Цена нефти марки Brent в понедельник превысила отметку 130 долларов США за баррель, превысив пиковый показатель 2012 года более 128 долларов США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 3.28 по бакинскому времени, цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 9,35%, до 129,06 доллара США за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 9,68% - до 126,12 доллара США.

При этом, по данным торгов, в 3.06 по бакинскому времени цена нефти Brent достигала примерно 130,3 доллара США. Максимальное же значение было 130,89 доллара США.

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Версия на азербайджанском языке “Brent” markalı neftin qiyməti son 10 ildə rekord həddə çatıb

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