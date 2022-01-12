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Стоимость азербайджанской нефти достигла почти 87 долларов

Стоимость азербайджанской нефти достигла почти 87 долларов Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на 2,21 доллара США или 2,61%, до 86,88 доллара.
Энергетика
12 января 2022 г. 10:47
Стоимость азербайджанской нефти достигла почти 87 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на 2,21 доллара США или 2,61%, до 86,88 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

Вчера на рынке нефть марки Brent стоила 83,61 долларов за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год заложена цена нефти на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azeri oil price nears $87
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 87 dollara yaxınlaşıb

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