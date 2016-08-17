Стал известен новый субподрядчик TAP

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Немецкая компания Rosen Group выбрана субподрядчиком проекта Трансадриатического трубопровода (TAP).

Как сообщает Report со ссылкой на распространенную компанией информацию, она заключила соглашение с французской Spiecapag.

По условиям сделки, Rosen Group обеспечит поставки различного оборудования для Spiecapag, которая занимается строительством оншорных участков TAP.

Отметим, что Spiecapag будет осуществлять работы по инжинирингу, поставкам и строительству на участке протяженностью 400 км, из которых 185 км приходится на территорию Греции, 215 км – территорию Албании.

Напомним, что BP, SOCAR и Snam S.p.A. контролируют по 20% акций TAP, Fluxys - 19%, Enagas - 16% и Axpo - 5%.